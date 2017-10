Flertall på Stortinget for å ta pengestøtten fra Human Rights Service

innenriks

Det er et klart flertall på Stortinget for å frata HRS millionstøtten – etter at Venstre og Kristelig Folkeparti har klargjort sine standpunkter. Sammen med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet venter regjeringens tidligere støttepartier at islamkritiske HRS lider samme skjebne som Islamsk Råd Norge (IRN), ifølge Aftenposten.

Mandag trakk regjeringen støtten til IRN.

Det er spesielt det siste forslaget til HRS om å be nordmenn fotografere og sende inn bilder av muslimer i Norge for å dokumentere det organisasjonen kaller den «kulturelle revolusjonen i Norge», som har fått begeret til å renne over for mange folkevalgte.

– Stikk motsatt

KrFs Geir Jørgen Bekkevold mener HRS gjør det stikk motsatte av det man ønsker å oppnå ved å gi 1,8 millioner kroner til organisasjonen: fremme integrering og inkludering.

– Den siste kampanjen viser at de bare bidrar til å stigmatisere. Det er et stort, stort tankekors at HRS får så mye penger når de gjør det stikk motsatte av hva de andre organisasjonene står for, sier Bekkevold.

Statsminister Erna Solberg sier dette er en budsjettsak, og hun vil ikke kommentere det før etter statsbudsjettet presenteres torsdag.

Mer skeptisk

Partikollega Kårstein Eidem Løvaas innrømmer imidlertid overfor Vårt Land at han er blitt mer skeptisk til HRS. Han understreker imidlertid at han verken vet hva som kommer i budsjettet eller hva Høyres stortingsgruppe mener om saken.

– Jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg er mer skeptisk i dag enn for et år siden til om de bør få beholde støtten, sier han og legger til:

– Det er viktig å diskutere om de statlige midlene brukes på riktig måte. Denne uka viste kulturministeren handlekraft overfor en annen organisasjon rundt det samme spørsmålet.

Frp positiv

Det er Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) som administrerer støtten til HRS. Frp har tidligere brukt HRS som rådgivere i utformingen av partiets innvandringspolitikk, og mener HRS fortsatt bør motta støtten.

– Jeg mener at HRS absolutt har noe å gjøre på statsbudsjettet. Ja, de er omdiskutert, men de setter fingeren på en god del vanskelige spørsmål knyttet til integrering. De peker ikke alltid på løsningene, men de tar tak i problemene som vi politikere bør ta stilling til, sier Frps ferske innvandringspolitiske talsperson, Jon Engen-Helgheim, til Vårt Land.

Også Helgheim understreker at han ikke kjenner til om HRS er blant dem regjeringen ønsker å gi tilskudd over neste års statsbudsjett.

