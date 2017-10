Nordea og Vipps skal samarbeide

innenriks

Vipps ble lansert av DNB våren 2015, men er nå et eget selskap etter at DNB og over 100 andre norske banker gikk sammen om samarbeidet på nyåret.

Samtidig ble det kjent at Sparebank 1-alliansen besluttet å droppe sin egen mobilsatsing under varemerket mCash. Vipps eies av DNB og de andre bankene i alliansen i fellesskap.

Fram til nå har Nordea og Danske Bank samarbeidet om Vipps-konkurrenten Mobile Pay.

Vipps er størst i Norge, mens Mobile Pay den største aktøren i Norden, skriver E24. Hva samarbeidet vil bety for Mobile Pay er ikke kjent.

