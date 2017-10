Ny redningsplan fra Norske Skog-styret

innenriks

– Vi legger i dag fram et forslag som har blitt til gjennom diskusjoner med de ulike interessentene, skriver selskapet i en børsmelding onsdag.

Det nye forslaget til kriseplan ble varslet mandag, etter at et forslag lagt fram 18. september ikke fikk nok støtte blant aksjonærene og kreditorene.

Aksjekursen til det konkurstruede selskapet skjøt i være da nyheten ble kjent onsdag ettermiddag, og var på det meste opp rundt 25 prosent. Men markedets begeistring modererte seg kraftig i de påfølgende timene, slik at Norske Skog-kursen endte børsdagen nøyaktig på samme nivå som den startet den.

– Jeg oppfordrer alle interessenter i Norske Skog til å støtte rekapitaliseringsforslaget, da alle andre alternativer vil gi mindre verdi og medføre kompliserte insolvensprosesser, sier Christen Sveaas, styreleder i Norske Skogindustrier ASA.

Sikrede kreditorer får 91 prosent

I forslaget skriver Norske Skog at eierandelene i selskapet vil se slik ut dersom planen blir vedtatt:

* Långivere med pant i selskapets fabrikker: 91,0 prosent.

* Långivere uten pant: 6,3 prosent

* Nåværende aksjonærer: 2,7 prosent.

De siste ukene har det pågått intense diskusjoner om veien videre for selskapet, og til sammen har seks selvpålagte frister for å komme til enighet blitt utsatt.

– Har bred støtte

Ifølge styret er forslaget som nå legges fram endelig.

–Dersom dette forslaget ikke lykkes, kan visse eiere av konsernets pantsikrede obligasjoner komme til å konkludere med at den eneste realistiske fremgangsmåten for dem vil være å tiltre pantet. Styrene i Norske Skog anser dette forslaget som den siste muligheten til å nå en omforent løsning mellom obligasjonseierne og aksjonærene, heter det i børsmeldingen.

Styret skriver samtidig at mer enn 65 prosent av de sikrede obligasjonseierne og «betydelige aksjonærer» i Norske Skog har indikert at de er villige til å støtte det nye forslaget.

Alternativet er skifteretten

Som tidligere, blir det advart om at styret trolig vil begjære gjeldsforhandling eller konkurs gjennom norsk rettsvesen dersom planen ikke lykkes.

– Etter all sannsynlighet vil dette resultere i tap av alle verdier for de usikrede obligasjonseierne og de eksisterende aksjonærene. Styrene anbefaler derfor at alle obligasjonseiere og aksjonærer godkjenner det nye rekapitaliseringsforslaget, skriver selskapet.

