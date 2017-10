Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap

innenriks

Begge regjeringspartiene har snudd i sitt syn på dobbelt statsborgerskap det siste året. Kvelden før statsbudsjettet skal legges fram, varsler de at det vil komme en høringssak om endring av statsborgerloven, melder NRK.

– Vi varsler nå at det vil komme en høringssak der vi foreslår å gi muligheten for dobbelt statsborgerskap, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Stortinget har bedt regjeringen utrede spørsmålet om dobbelt statsborgerskap, men det ble utsatt i fjor.

– Dette har vi ventet på lenge! Vi er svært glade for at regjeringen vil endre en utdatert og urettferdig lovgiving som har store konsekvenser for norske familier over hele verden, sier generalsekretær Hanne K. Aaberg i Norwegians Worldwide.

Hun påpeker at Norge er det eneste landet i Norden og et av få land i Europa, som ikke tillater dobbelt statsborgerskap.

(©NTB)