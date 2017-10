Solberg oppfordrer til brede flertall i Stortinget

innenriks

– Jeg setter min lit til at Stortinget vil opptre konstruktivt, slik at det fortsatt vil være mulig å danne flertall som brede nok til å bære over tid, sa Solberg da hun holdt sitt innlegg i trontaledebatten onsdag.

Hun understreket at arbeidslinjen er veien til å sikre små forskjeller i Norge framover, men påpekte at kompetansen til de ansatte må holde tritt med utviklingen.

– Regjeringen vil framover presentere en rekke tiltak for å sikre at ingen går ut på dato i arbeidslivet. Det er nødvendig å tenke nytt, sa Solberg og opplyste at hun vil samarbeide med partene i arbeidslivet for stimulere og støtte kompetansetiltak.

Hun sa videre at regjeringen vil satse betydelig på tidlig innsats.

Solberg påpekte at omstillingen Norge må gjennom både skyldes både skjerpede klimakrav og ny teknologi. I tillegg må landet omstille seg fra en økonomi basert på én næring, oljenæringen, til å få flere bein å stå på.

– Regjeringen ønsker endringer i både skattesystemet og i velferdsordningene som gjør det mer attraktivt å starte noe nytt og starte for seg selv, sa hun.

Hun varslet videre at veksten i oljepengebruken vil være lavere enn den har vært, samtidig som mange offentlige utgifter vil øke, og viste til eldre befolkning, opprustning av forsvaret og nye sykehus.

– Vi må være mer kritisk til hver krone vi bruker, sa hun.

