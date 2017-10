«Tesla-avgiften» provoserer støttepartiene

innenriks

– Vi har tidligere bedt om en gjennomgang av hele avgiftssystemet. Vi skal bidra til teknologiutvikling, samtidig som vi ikke oversubsidierer svært dyre biler. Vi må finne en balansegang og har altså ikke konkludert, sier Aps Trond Giske til NTB.

Venstres finanspolitiske talsperson Terje Breivik vil på sin side kjempe for å beholde avgiftsfritaket i de kommende budsjettforhandlingene med regjeringspartiene.

– Forslaget virker ikke godt gjennomtenkt. Det kan gjøre det svært vanskelig å nå målet om at det kun skal selges nullutslippsbiler i 2025, sier Breivik.

Løftebrudd

KrFs Kjell Ingolf Ropstad mener forslaget fra regjeringen bryter med avtalen om bilavgifter som regjeringen og samarbeidspartiene inngikk i mai 2015.

– Vi mener elbilfordelene skal videreføres til 2020, sier han.

Misnøyen fra sentrumspartiene var trolig til å forutse for regjeringen, men statsminister Erna Solberg (H) avviser at avgiftsøkningen er lagt inn i budsjettet som et forhandlingskort. Tvert imot bunner grepet i en reell bekymring fra statsministerens side.

– Nå er inntektene fra bilavgiftene 10 milliarder kroner lavere enn de var i 2013. Det er en ikke-planlagt skattelettelse. Men vi ser at folk agerer sånn at de kjøper bilene med lavest avgifter. Så er det jo fortsatt veldig lønnsomt å kjøpe Tesla, kontra en annen luksusbil i samme klasse. Og den nye billig-Teslaen kommer jo til å være uten denne avgiften, sier Solberg.

Kritikk fra bransjen

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å innføre en engangsavgift for elbiler som skal beregnes ut ifra bilens vekt. Ifølge Aftenposten kan tunge elbiler, i hovedsak Tesla-modeller, bli opptil 70.000 kroner dyrere ved dette grepet.

I tillegg blir det dyrere å ha elbil som firmabil, ved at den halve skattesatsen fjernes. Generalsekretær i Norsk elbilforening Christina Bu er oppgitt.

– Nå står nordmenn i kø for å kjøpe større familiebiler med rekkevidde og plass til bikkja og ungene. At regjeringen gjør endringer nå, skaper stor usikkerhet. Vi risikerer kollaps i elbilmarkedet selv med tilsynelatende små endringer, sier hun til NTB.

– At nullutslippsbiler på et tidspunkt ville få en eller annen form for avgift er åpenbart. Men det må skje etter en plan og ikke bare komme fallende ned fra himmelen, sier administrerende direktør Stig Morten Nilsen i Norges Bilbransjeforbund.

Også fra miljøorganisasjonene kommer det kritikk mot regjeringens foreslåtte endringer, ikke minst når avgiften på fossilt drivstoff ikke økes utover prisjustering.

