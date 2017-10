Antall kvoteflyktninger kuttes til 1.120, på nivå fra før 2015

innenriks

– Bakgrunnen for forslaget er at regjeringen har gjennomført Stortingets vedtak om overføring av 8.000 syriske flyktninger for perioden 2015-2017, skriver regjeringen i statsbudsjettet.

Regjeringen skriver at Norge er blant landene i Europa som har bidratt mest, både i forhold til folketallet og i antall kvoteflyktninger. Den påpeker videre at det nå er viktig å sikre at flyktningene blir godt integrert i arbeidslivet og det sosiale liv.

– Dette er et langsiktig arbeid som krever stor innsats fra mange, heter det.

Regjeringens forslag er stikk i strid med hva hjelpeorganisasjonene har bedt om. Sammen med Den norske kirke ba 11 organisasjoner Stortinget om å vedta en kvote på 5.000 overføringsflyktninger neste år.

– Redd Barna er svært skuffet over at regjeringen kun vil ta imot 1.120 kvoteflyktninger i neste års budsjett. Det er veldig umusikalsk med tanke på hva som skjer i verden der 60 millioner mennesker er på flukt, sier leder for politikk og samfunn, Gunvor Knag Fylkesnes.

Seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen synes regjeringens forslag er overraskende lavt.

– Gitt at Norge har det laveste antall asylsøkere på flere tiår, og at vi har ledig kapasitet i norske kommuner, mener vi at Norge burde øke antall kvoteflyktninger. Dette er en ordning som utgjør et av svært få lovlige alternativer til båtsmuglere og farlige grensepasseringer, påpeker han.