Jan Helge Andersen avviser bokpåstander

innenriks

– Jeg har aldri snakket med denne forfatteren. Han har heller aldri sendt meg en personlig forespørsel om å gjøre det. Det reagerer jeg sterkt på, sier Andersen til VG.

I sofaen til moren og faren på Eg i Kristiansand kommenterer han for første gang påstandene forfatter Bjørn Olav Jahr fremmer i den nylanserte boken «Drapene i Baneheia. To historier. En sannhet».

«Jan Helge Andersen voldtok og drepte Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen i Baneheia fredag 19. mai 2000. Viggo Kristiansen gjorde det ikke», skriver forfatteren i etterordet til boken.

– Jeg tenker boken er skrevet for å gjøre det enklere for Viggo og advokatene hans å få gjenopptatt saken, sier Andersen.

– Uansett om Viggo av en eller annen grunn får saken sin gjenopptatt, så vet jeg hva som skjedde – og at Viggo er skyldig. Jeg var der! Jeg var der sammen med ham. Jeg vet hva han og jeg gjorde, og Viggo vet det. At jeg og Viggo var sammen i Baneheia, og at to døde jenter lå igjen etter oss, er et faktum. Jeg kan bare si at sånn var det, og at jeg forteller sannheten, sier han videre.

Jahr sier i en kommentar til VG at han ønsket å snakke med Andersen i forbindelse med arbeidet med boken, og at han var i kontakt med hans mor og oppfattet det dit hen at verken hun eller Andersen ville snakke med ham.

– Mitt mål har vært nettopp å belyse saken fra begge sider – ikke at Viggo Kristiansen skal få gjenopptatt saken, sier forfatteren.

Andersens mor, Berit Andersen, opplyste til NRK torsdag kveld at familien kommer til å politianmelde brudd på taushetsplikten i forbindelse med bokutgivelsen.

(©NTB)