innenriks

– Jeg gleder meg til å legge fram statsbudsjettet for 2018. Det er egentlig gode nyheter vi kommer med, for nå har pilene snudd. Nå går ledigheten ned, veksten i økonomien går opp, og flere kommer i arbeid, sa Jensen da hun møtte pressen utenfor hjemmet sitt i Oslo tidlig tirsdag morgen.

Finansministeren ville ikke si noe om hvor mange oljemilliarder regjeringen legger opp til å bruke neste år.

– Det får dere vite når tallene blir presentert klokka 8, men dette er et budsjett som er veldig godt tilpasset en ny virkelighet. Nå har vi vært gjennom noen veldig krevende år, der mange har mistet jobben. Nå har de pilene snudd. Det skapes mange flere arbeidsplasser over hele landet, og det er veldig gode nyheter, sa Jensen.

På spørsmål om Jensen har med noe som kan lokke Kristelig Folkeparti (KrF) «i kofferten», svarte finansministeren at en regjering alltid tenker på samarbeidspartnerne sine når et budsjett blir laget.

– Selv om det alltid er enda viktigere å tenke på hva som er best for landet, sa Jensen. Hun mener sjansene for å få flertall i Stortinget for budsjettet er gode. Finansministeren antydet også at oljepengebruken kommer til å bli noe lavere i tiden som kommer.

– Det vi har vært tydelige på, er at vi nå gir mindre gass fordi det går bedre, sa Jensen, som sa at det er først og fremst et budsjett som skal sikre bærekraften framover.

Nøkkeltallene i statsbudsjettet legges fram klokka 8, mens regjeringen presenterer sitt forslag til budsjett for Stortinget klokka 10.

