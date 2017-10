Mer framgang for Høyre på ny måling

innenriks

Målingen er utført av Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Det mest påfallende med tallene er at de ligner veldig på valgresultatet. De aller fleste i denne undersøkelsen sier at de hadde stemt samme parti i dag som de stemte ved stortingsvalget for en måned siden, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til ANB.

Fremskrittspartiet mister litt oppslutning i målingen og går 0,3 prosentpoeng tilbake til 14,9 prosent. Kristelig Folkeparti og Venstre ender begge på 4,1 prosentpoeng, en framgang på henholdsvis 0,7 og 1,6 prosentpoeng. Endringene er fra målingen i september.

De øvrige partiene er oppslutningen som følger (endringer fra sist måling i parentes): Sp: 10,6 (+2,0), SV: 6,0 (-0,1), Rødt: 2,2 (-2,7), MDG: 4,8 (-0,9), Andre: 0,7 (-0,5).

Målingen er basert på 958 intervjuer som ble foretatt mellom 3. og 9. oktober. Feilmarginen varierer fra 1 til 3 prosentpoeng.

(©NTB)