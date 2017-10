Ny historisk utstilling i Slottets kunststall

innenriks

Utstillingen tar for seg det kongelige hesteholdet fra unionsoppløsningen til det tok slutt i 1940. Da kongefamilien returnerte til landet etter frigjøringen i 1945 var hesteholdet over og bilen overtok.

Utstillingen er åpen for publikum fra fredag, men ble offisielt åpnet torsdag av dronning Sonja selv og prinsesse Märtha Louise sammen med kronprinsesse Mette-Marit.

Mor og datter ankom kunststallen i strålende humør rett fra sprangridningsstevnet Oslo Horse Show på Fornebu, der Märtha Louise red sin første internasjonale konkurranse siden hun la opp i 2000. Og det endte med en tredjeplass for en svært fornøyd prinsesse.

Også dronning Maud var svært interessert i hestehold. Hun var en utmerket rytter og sto bak en grundig oppgradering av stallen etter at hun ble dronning, en oppgradering som kong Haakon betalte for av sine egne midler. Både rideantrekk og annet utstyr brukt av dronning Maud, stilles ut

Utstillingen viser også noen av Slottets flotteste vogner, seletøy og arbeidsutstyr. I taket løper Kristin Günthers installasjon «Hesten», som opprinnelig er en fast installasjon på Kistefos-museet, men er utlånt for anledningen.

Samtidig åpnes Det kongelige selekammer for publikum for første gang. Dette er et rom som inneholder alt seletøy og saler som ble brukt av de kongelige. Rommet har stort sett stått urørt siden 1940, og prinsesse Märtha Louise beskriver det som en «tidskapsel».

