Rødt: – Budsjettet minner om Snømannen-filmen

– I dag er alle verdens finansministre misunnelige på Siv Jensen, sa Bjørnar Moxnes, finanspolitisk talsperson for Rødt, og henviste til alle oljekronene som skal fordeles i statsbudsjettet.

Han mener Jensen derimot ikke bruker mulighetene godt.

– De brukes ikke til å gi feriepenger til arbeidsløse eller å sikre at familier med alvorlige syke barn får pleiepenger de trenger. De kutter heller skattene med tre milliarder kroner, sier Moxnes.

Han kritiserer at regjeringen vil øke avgifter og moms for å ta bussen og dra på kino, og kaller dette miljøpolitikk i bakvendtland.

– Budsjettet minner litt om Snømannen-filmen. Store forventninger, men et resultat som knapt fortjener terningkast to, sier Moxnes og legger til at det eneste positive med budsjettet er at det ikke har flertallet bak seg ennå.

Siv Jensen sier hun ikke hadde regnet med applaus fra Moxnes, men påpeker at regjeringen på skatteområdet følger opp et bredt forlik i Stortinget.

– Det handler om å legge til rette for norskeide bedrifter. Det handler også om å styrke norskeide bedrifter og skape flere arbeidsplasser, svarte Jensen.

– Vi mener disse jobbene må skapes i privat sektor. Dette er ikke dagen for økte forskjeller, sier Jensen.

