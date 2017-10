To personer lettere skadd i kollisjon i Rogaland

innenriks

Mannen i 60-årene og gutten i 13-årsalderen ble brakt til Stavanger universitetssjukehus i ambulanse og luftambulanse. Sent torsdag kveld opplyser sykehuset at begge er lettere skadd og at tilstanden deres er stabil.

Ulykken skjedde på fylkesvei 44 mellom Ogna og Sirevåg like før klokka 18.30, skriver Stavanger Aftenblad.

– Kriminalteknikere kom til stedet i 21.30-tiden. De anslår at de kommer til å arbeide på stedet i minst tre-fire timer, sa operasjonsleder Dag Steinkopf i Sørvest politidistrikt i 22-tiden torsdag.

To biler var involvert i ulykken. Politiet antar at det dreier seg om en frontkollisjon og betegner den som alvorlig.

– Sannsynligvis har den ene bilen kommet over i motgående kjørefelt og kollidert med den andre. Vi har ingen vitner til hendelsen og har derfor tilkalt kriminalteknisk personell som vil jobbe på stedet utover kvelden, sa Steinkopf.

Fylkesveien ble stengt for trafikk fra torsdag kveld og utover natt til fredag.

