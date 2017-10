Venstre vil kjempe for flere FN-flyktninger, KrF er usikker

innenriks

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at Norge skal ta imot 1.120 FN-flyktninger neste år. Den viser til at Norge har tatt imot 8.000 syriske flyktninger i perioden 2015-2017, og mener at det nå er riktig å gå tilbake til det de omtaler som «opprinnelig kvotestørrelse».

Tidligere i høst ba 11 organisasjoner og Den norske kirke regjeringen inkludere 5.000 FN-flyktninger i budsjettet for neste år. Unge Venstre ber moderpartiet lytte til dem og prioritere saken høyt.

– Vi må ta vår del av ansvaret, sier leder Tord Hustveit, som mener regjeringen sender et signal til flyktningene om at eneste veien hit er en farefull ferd for å søke asyl.

Det kommer svært få asylsøkere til Norge, men flyktningkrisen internasjonalt er like alvorlig som den har vært de siste årene. I Sør-Europa er asylsystemet sprengt. Dette, og at kommunene har meldt om ledig kapasitet, brukes som argument for en høyere flyktningkvote.

– Dette blir nok tema i forhandlingene. I Norge er det rom for å ta imot flere kvoteflyktninger, sier Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik til NTB.

– Uaktuelt

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) går langt i å avvise kravet fra opposisjonen om å ta imot flere kvoteflyktninger enn statsbudsjettet legger opp til.

– Regjeringen og Frp mener det er uaktuelt å ta imot flere flyktninger nå. Norge er blant landene som har tatt imot flest kvoteflyktninger i forhold til innbyggertallet. Det er vi også selv om vi går tilbake til å ta imot et lavere antall, sier Listhaug til NTB.

I budsjettforslaget fra regjeringen legges det opp til å ta imot 1.120 kvoteflyktninger neste år, langt mindre enn nivået fra de tre foregående årene. En oversikt NTB har fått fra Justisdepartementet, viser at det kom 1.620 kvoteflyktninger i 2014, 2.620 i 2015 og 3.120 hvert av de to påfølgende årene.

– Nå er det på tide at andre land gjør en større innsats. Norge har enorme utfordringer fremover med å integrere titusenvis som har kommet de siste årene, både som flyktninger og på familiegjenforening, sier Listhaug.

KrF usikker

KrF, som regjeringspartiene også må søke støtte hos for å få flertall for budsjettet, vil ikke slå fast at økningen av antall kvoteflyktninger er en sak de vil prioritere.

– Det kan jeg ikke varsle ennå. Jeg må innrømme at jeg hadde fryktet at de hadde tatt det enda mer tilbake til nivået som var før de rødgrønne, sier finanspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad.

Hos de andre opposisjonspartiene er synet også blandet. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) påpeker at tallet på 1.120 er «høyere enn vanlig». Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke slå fast at hvor nivået burde ligge, men sier regjeringens forslag «i hvert fall ikke» er høyt.

Rødts Bjørnar Moxnes anmoder KrF og Venstre om å kjempe for å vise en rausere side av Norge. SVs Karin Andersen setter antallet kvoteflyktninger i sammenheng med nivået på nødhjelpsbudsjettet, og mener dette viser at regjeringen bare farer med «løst prat» når den har argumentert for å hjelpe folk der de er.

Men heller ikke SV har konkludert når det gjelder hvor mange flyktninger som bør hentes hit.

– Skammelig

Organisasjonene som stilte seg bak appellen om å ta imot 5.000 flyktninger neste år, er skuffet.

– Det er skammelig at Norge ikke tar større ansvar når vi står oppe i en historisk flyktningkrise, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp

Seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen sier flyktningkvoten utgjør et av svært få lovlige alternativer til båtsmuglere og farlige grensepasseringer.