Fortsatt en person savnet i Seljordsvannet

innenriks

De seks var ute i en åpen båt som kantret ved Lilløy i vannet i Telemark i 14-tiden torsdag. Tre av dem klarte å ta seg til land på egen hånd, mens de tre andre ble meldt savnet.

Den første av de tre ble funnet en times tid senere. Noe under to timer etter ble ytterligere en mann funnet. Begge ble fløyet til Rikshospitalet i Oslo. Tidlig torsdag kveld opplyste sykehuset at de to, en 20 og en 19 år gammel mann, var erklært døde.

Ifølge redningsleder Jan Lillebø ved Hovedredningssentralen Sør-Norge hadde ingen av de seks redningsvest på seg.

Helikoptersøk

Letingen etter den tredje savnede fortsatte natt til fredag. Politiet hadde innsatsleder på plass og noe bakkemannskap, men mørke og vanskelig leteområde begrenset søket. Det blir også søkt med en miniubåt.

– Vi har noen båter fra Røde Kors ute på vannet. Fredag morgen er planen å sette inn mer bakkeressurser, blant annet fra Sivilforsvaret, mannskap fra Røde Kors og eventuelt et varmesøkende helikopter. Det vil vi ta en vurdering på når det lysner, sier operasjonsleder Jørn Gustav Larsen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Larsen legger til at politiet fortsatt er i redningsfasen i og med at de søker på land.

– Vi holder fullt trykk på dette nå. Så får vi se hvor lenge vi holder på, sier han.

– Elever fra voksenopplæringen

Ifølge Aftenposten er de involverte fem elever og en lærer fra Nome og Bø voksenopplæring. Elevene er bosatt i Bø kommune – nabokommunen til Seljord der ulykken skjedde.

– Hele kommunens apparat er mobilisert. Vi håndterer dette slik det skal håndteres, sier ordfører Olav Kasland i Bø til NTB.

Nome og Bø voksenopplæring har 180 elever og gir blant annet norskopplæring for nyankomne flyktninger. Skolen er i disse dager stengt for høstferie.

NRK opplyste torsdag kveld at politiet arbeider med å kontakte de pårørende. Skolens rektor Marianne Dahlsen tar nyhetene tungt.

– Ulykken er en tragisk hendelse. Det var en tur i privat regi. Det ser ut til at en av våre lærere og en eller flere av våre elever er involvert. Elevene vil bli ivaretatt fredag og i tiden fremover, sier hun.