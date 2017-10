Juryordningen er historie fra nyttår – men for noen skal juryen fortsatt avgjøre

innenriks

Det ble endelig vedtatt i statsråd fredag at juryordningen skal oppheves fra og med 1. januar. Det betyr at domfelte som fra da av anker til lagmannsretten, skal få sine saker behandlet av en meddomsrett, hvor et dommerpanel sammensatt av to fagdommere og fem vanlige folk avgjør skyldspørsmål og straffeutmåling.

Unntaket er de som har anket dommene sine før nyttår. Her er det gammel ordning som skal gjelde, ifølge overgangsreglene som er vedtatt.

– Lekdommerelementet vil fremdeles stå sterkt, men det ivaretas på en bedre måte. Vi får et mer effektivt system som ivaretar domstolens ressurser, og avgjørelsen av skyldspørsmålet vil gis en grundig begrunnelse i alle saker, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

I juni i fjor ble det besluttet å endre straffeprosessloven slik at juryordningen blir opphevet. Lovendringen fører til at de alvorligste straffesakene i lagmannsretten skal avgjøres av en meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere, og ikke av en jury slik som i dag.

Allerede i 2007 tok riksadvokat Tor-Aksel Busch til orde for å fjerne ordningen. I mai 2015 fastslo både riksadvokaten og Domstoladministrasjonen at rettssikkerheten styrkes dersom juryordningen skrotes.

– Juryen har vært en bra ordning, men alt til sin tid. I dag er det helt andre krav til begrunnelser og et transparent system. Det vil vi få med såkalt meddomsrett, sa Busch til Aftenposten den gangen.

