Lyderhorntunnelen stengt: Tusenvis i kø inn mot Bergen 

Den to hundre kilo tunge tunnelviften falt forrige torsdag ned fra taket foran en bil i Lyderhorntunnelen i Bergen. En kvinnelig bilfører krasjet inn i viften, men slapp unna med lettere fysiske skader, skriver NRK.

Ifølge kanalen, rykket Vegvesenets ulykkesgruppe ut etter ulykken og konkluderte med at et mekanisk brudd i viftens rotor hadde medført vibrasjoner som førte til at den til slutt løsnet og falt ned.

Etter hendelsen forsikret Statens vegvesen om at det var trygt å ferdes i norske tunneler, men etter en sjekk torsdag kveld har de besluttet å stenge tunnelen grunnet «prekært vedlikeholdsarbeid», skriver NRK.

– De var inne i tunnelløpet og sjekket tilstanden, og har funnet ut at de må ta ned alle viftene, rett og slett, sier trafikkoperatør Jahn Marøy ved Vegtrafikksentralen til kanalen.

I 9.30-tiden fredag melder Vegtrafikksentralen at tunnelen gjenåpner mandag.

Ifølge NRK har tunnelens vestgående løp i lang tid vært stengt om natten grunnet planlagt vedlikeholdsarbeid, deriblant utskiftning av vifter. I tunnelens østgående løp, der viften falt ned, var det egentlig planlagt vedlikeholdsarbeid senere i oktober.

Bergens Tidende meldte fredag morgen at det satt tusenvis av mennesker i kø inn mot Bergen sentrum som følge av den stengte tunnelen.

Ifølge avisa strakk køen seg over 13 kilometer fra avkjørselen til Lyderhorntunnelen og til Haugland på Askøy.

(©NTB)