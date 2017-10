Prinsesse Märtha Louise falt av hesten

innenriks

Prinsessen deltar i Oslo Horse Show på Telenor Arena og deltok i en internasjonal konkurranse for første gang siden hun la opp for 17 år siden da hun torsdag red inn til tredjeplass.

Under konkurransen fredag gikk det ikke så bra. Hun tok en litt for brå sving på vei inn til et hinder og endte med å falle av hesten.

Prinsessen ble ikke skadd i fallet, hun kom seg opp på beina og fulgte deretter hesten ut av banen mens hun smilte og lo.

Dermed ble hun uplassert i sitt andre ritt i turneringen. Prinsessen deltar i en ny konkurranse på avslutningsdagen søndag, og får da en sjanse til å revansjere seg.

