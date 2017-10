Skoleelev på sykkel omkom i trafikkulykke i Drammen

innenriks

Ulykken skjedde ved Holmenbrua i Drammen fredag. Klokken 9 fredag morgen meldte politiet om trafikkulykken, og klokken 9.15 bekreftet politiet på Twitter at en person er omkommet.

– Det har vært et trafikkuhell, og en person på sykkel ble påkjørt av et annet kjøretøy. Vedkommende er dessverre død, sier politistasjonssjef i Drammen, Øyvind Aas, til NTB.

Sterkt preget

Det var en skoleklasse på 18 elever som var ute på sykkeltur fredag morgen. Medelever og lærere var øyenvitner til hendelsen og er sterkt preget, skriver Drammens Tidende.

Aftenposten har vært i kontakt med den aktuelle skolen. De holder på med å varsle foreldrene. Elever og ansatte blir nå fulgt opp av kriseteamet i skolens kommune.

– Alle er veldig preget av den tragiske ulykken. For oss er det viktig at vi legger en plan videre for hvordan vi skal bistå utover dagen og i dagene som kommer, sier kommunalsjefen i den berørte kommunen til Drammens Tidende.

Han kan ikke bekrefte hvor mange ansatte og elever som var med.

Kommunens kriseteam jobber nå med de direkte involverte, samt andre elever og ansatte på skolen. De jobber også med foreldre og foresatte og planlegger å avholde et større informasjonsmøte på skolen i løpet av dagen, skriver avisa.

Påkjørt av lastebil

Ifølge Drammens Tidende, lå syklene til resten av klassen strødd under jernbanebrua etter ulykken, mens elevene var samlet i parken Holmennokken.

Politiets innsatsleder på stedet bekrefter overfor avisen at eleven ble påkjørt av en lastebil. Lastebilsjåføren er rutinemessig tatt med til legevakten for en utvidet blodprøve, sier politistasjonssjef Aas.

Ifølge Aas blir lastebilsjåføren tatt vare på av arbeidsgiveren sin.

– Man kan tenke seg hvordan han har det nå. En helt forferdelig hendelse å være oppe i, sier politistasjonssjefen.

Politiet foretar avhør på stedet for å få oversikt over hendelsesforløpet.

Riksvei 282 ved Holmenbrua i Drammen er stengt etter ulykken.

