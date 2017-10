Solberg etter budsjettmøte med arbeidslivet: – Klart man ikke er enige om alt

innenriks

Statsministeren deltok fredag sammen med finansminister Siv Jensen (Frp) på det tradisjonelle møtet med partene i arbeidslivet, deriblant LO og NHO, om statsbudsjettet for 2018.

Solberg beskriver et konstruktivt møte, der det i tillegg til statsbudsjettet også ble diskutert en rekke andre saker.

–Alle har sine poster de ville hatt mer på, eller er uenige i, men hovedbildet er at de syns budsjettet er godt tilpasset den økonomiske situasjonen. Det er litt uenighet om prioriteringer, sier statsministeren.

Hun ville ikke røpe om hun vil endre på noe som følge av innspill fra arbeidslivet.

–Først og fremst skal budsjettet til forhandling på Stortinget, men jeg opplevde ikke under møtet at budsjettet har fått så krass kritikk. Det er uenighet om enkelte områder, men samtidig fikk vi tilbakemeldinger om å ikke bruke for mye, og at det var viktig å ta var på konkurransekraften i norsk arbeidsliv, sier Solberg.

