Statens strålevern ber folk måle radon hjemme

Selv om andelen som mener det ikke er nødvendig å måle radon fortsatt er svært høy, er det faktisk en nedgang fra tidligere.

–Men selv om flere og flere måler radon hjemme, er det fortsatt mange som ikke gjør det. Det er mange som tror at de bor i et radonfritt område, men i bunn og grunn er hele Norge et radonutsatt område, og forhøyede radonnivåer kan du finne nær sagt hvor som helst, sier seniorrådgiver Bård Olsen i Statens strålevern til NRK.

Forhøyet radonnivå gir over tid økt risiko for lungekreft, og det kan være så lokalt at det ikke holder å vite at naboens hus har akseptable radonnivåer.

–Det kan være forskjeller fra hus til hus. Så vi anbefaler alle å måle radon hjemme, sier Olsen.

Staten strålevern anbefaler at man måler radon i hjemmet sitt i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. Målingen skal foregå over et tidsrom på to måneder, og i minst to oppholdsrom i hver etasje.

