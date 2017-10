Politihøgskolens rektor bekymret over statsbudsjettsignal

innenriks

Rektor Nina Skarpenes peker på at det legges opp til at høgskolen skal videreføre sin aktivitet på samme nivå som i år. Men de øremerkede midlene til opprettelse av 350 nye stillinger i etaten for nyutdannet politi tas bort fra og med neste år.

– Dersom dette blir resultatet av den endelige budsjettbehandlingen i Stortinget, er det grunn til bekymring. I flere år fremover vil det komme store kull med nyutdannet politi fra Politihøgskolen, og det vil da medføre lang ventetid for å komme i jobb. Dette kan ikke minst slå negativt ut for rekrutteringen til politiyrket. Over mange år har vi hatt høye søkertall og et stort antall særdeles godt kvalifiserte søkere. Signalene i statsbudsjettet kan rokke ved dette, sier hun i en pressemelding.

Det første store kullet på cirka 700 avgangsstudenter fra Politihøgskolen gikk ut i 2013. Hvert år siden da har det blitt satt av midler for å etablere 350 nye stillinger i etaten, rettet inn mot nyutdannet politi.

Skarpenes viser til at dette sammen med naturlig avgang, etter hvert har dette gitt de store kullene jobb. Hun trekker fram at denne bemanningsøkningen er en viktig forutsetning for Nærpolitireformen.

Det er satt et konkret mål om to politifaglig ansatte per tusen innbyggere i 2020. Per juni i år er dekningen 1,83 per tusen innbyggere, inkludert Politiets sikkerhetstjeneste.

Politihøgskolens rektor håper nå på at den videre behandlingen av statsbudsjettet kan føre til at opprettelse av nye stillinger videreføres også fra neste år.

