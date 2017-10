Bevegelsene øker i Veslemannen

innenriks

I den mest aktive delen av fjellpartiet i Møre og Romsdal er det registrert bevegelser i en hastighet som tilsvarer 36 centimeter per døgn, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en rapport søndag kveld.

Det har gått to relativt store steinsprang fra dette området de siste to dagene.

Bevegelsene i den nedre delen av fjellpartiet er mindre, på 7 millimeter per døgn.

Søndag morgen ble farenivået for fjellpartiet hevet til rødt – som innebærer at NVE mener det er «ekstrem fare» for ras. Farenivået ble økt på grunn av økte bevegelser i fjellpartiet og varsel om regn og mildvær.

Ikke vann-forsøk

Veslemannen er en liten del av det ustabile fjellet Mannen i Møre og Romsdal. Forrige torsdag hevet NVE igjen farenivået til rødt. De forsøkte å fremprovosere et ras ved å pøse på med vann, men det lyktes ikke.

Kommunikasjonsdirektør Kjetil Hillestad i NVE sier til NTB at det er så mye bevegelser i det mindre partiet at det er riktig å varsle rødt farenivå.

– Det er såpass dårlig vær der oppe nå, så det er ikke aktuelt for oss å foreta vanning. Det er mye vind og umulig å komme opp i fjellet, sa Hillestad søndag.

– Øker faren for skred

I løpet av sist uke er det registrert bevegelser på 412 millimeter ved et målepunkt i den øvre delen. Bevegelsen har vært 138 millimeter i løpet av et døgn. Også ved et punkt lenger ned er det registrert økte bevegelser.

Mildvær og regn fører til økt bevegelse, noe Hillestad sier man spesielt så i den forrige runden da NVE hevet farenivået til rødt.

– Med en gang det ble mer regn økte hastigheten, og med en gang vi tilførte vann fra vårt anlegg, økte den. Det er også en del snø der oppe nå, så med mye regn og snøsmelting øker faren for skred, sa Hillestad.

Hillestad sa det ikke er mulig å spekulere på hvorvidt det vil gå et skred fra fjellet.

– Det gjør det så klart vanskeligere for dem som bor under fjellet.

Evakueres igjen

Rauma kommune evakuerte torsdag forrige uke de elleve beboerne i de fire husstandene som holder til i fareområdet ved Mannen. Søndag 8. oktober fikk de flytte hjem igjen.

Rauma-ordfører Lars Olav Hustad bekreftet overfor NTB litt over klokka 11 søndag at alle beboerne var evakuert. Beboerne i to av husene er bortreist i helga, mens de seks beboerne i de to andre boligene er evakuert.

– Det er selvfølgelig veldig belastende for dem. Det tar jo på psykisk. De har forståelse for situasjonen, og jeg må få rose dem som bor der. De krummer nakken nok en gang, sier Hustad.

Politiet har deltatt i evakueringsarbeidet, sier operasjonsleder Tove Anita Asp i Møre og Romsdal politidistrikt til VG. Politimesteren har også gitt ordre om oppholdsforbud i området under mannen.

Bane Nor melder på Twitter at strekningen Bjorli–Åndalsnes er stengt for all togtrafikk på grunn av det økte farenivået.

