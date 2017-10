Bussjåføren døde, fem lettere skadd i frontkollisjon i Voss

innenriks

Den dramatiske frontkollisjonen skjedde like før klokken 15. Bussen fra Nettbuss var på vei fra Sogndal til Bergen da ulykken skjedde mellom Holemarktunnelen og Nakkagjeltunnelen på E16, like ved Evanger i Voss kommune. Lastebilen tilhørte transportselskapet Asko.

– Det var sjåføren av bussen som omkom i ulykken. Politiet har varslet nærmeste pårørende og vil følge opp familien i samarbeid med deres hjemkommune, opplyste Vest politidistrikt mandag kveld.

I Nettbuss er de forferdet over at en av deres sjåfører har mistet livet.

– Dette er dypt tragisk. Våre tanker går nå til alle involverte og deres pårørende, sier administrerende direktør Ståle Nistov i Nettbuss Travel AS.

Ukjent årsak

I tillegg til den omkomne sjåføren ble fem personer lettere skadd mens tolv personer slapp fra ulykken uten fysiske skader. Skadde personer ble sendt til Voss sykehus, mens Bergen legevakt tok imot både skadde og uskadde passasjerer.

Voss sykehus opplyser at fire av pasientene som har fått behandling der, er tre kvinner på 20, 30 og 57 år, samt en gutt på 17.

Lastebilsjåføren er ikke alvorlig skadd, opplyser administrerende direktør Edvin Reidar Nilsson i Asko til Bergens Tidende.

Både passasjerer og andre vitner ble avhørt på ulykkesstedet, og avhørene fortsatte både i Bergen og på Voss utover mandagskvelden i et forsøk på å finne årsaken til kollisjonen. Samtidig gjorde både politiets krimteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe rutinemessige undersøkelser på stedet.

– Politiet har startet etterforskning, men vet foreløpig ikke årsaken til ulykken. Det er Voss lensmannsdistrikt med bistand fra Bergen sentrum politistasjon som står for den videre etterforskningen, opplyser politiet.

Gråt og rop

En bilist som kom til ulykkesstedet like etter ulykken, forteller til Sogn Avis at han gikk fram til bussen og forsto det var alvorlig da han hørte gråt og fortvilte rop.

– Jeg hadde 10–15 biler foran meg, også lastebiler. Jeg gikk fram et stykke og så at passasjerer var i ferd med å bli tatt ut av en buss, sier mannen.

Den tidligere journalisten og fotografen Sjur Herre i Avisa Hordaland var også på stedet kort tid etter ulykken.

– Jeg traff en blodig mann som kom gående fra bussen. Han syntes å være i sjokk, men fortalte at det ikke var hans blod, men at det kom fra en medpassasjer. Han understreket at han hadde brukt bilbelte, forteller Herre til VG.

– Slik jeg forstår det, skal bussen ha kjørt inn i tunnelmunningen. Mange skal ha klatret ut vinduene i bussen, legger han til.

Omkjøring

Ekspressbussen dro fra Sogndal klokken 11.30 og hadde kjørt i drøyt tre timer da ulykken skjedde.

Veien ble umiddelbart stengt på ulykkesstedet, og trafikken ble omdirigert via riksvei 7 over Kvam/Hardanger.

En ansatt fra en av Nettbuss' avdelinger i Bergen reiste opp til ulykkesstedet for å ta hånd om passasjerenes bagasje etter ulykken. Busselskapet opprettet et lokalt krisekontaktsted i Vaksdal kommune, og dessuten et krisetelefonnummer for pårørende – 815 02 800. Krisestab ble etablert ved selskapets hovedkontor i Oslo.

(©NTB)