En død og fem lettere skadd i frontkollisjon i Voss

Politiet ble varslet om den dramatiske frontkollisjonen klokken 14.43. Bussen fra Nettbuss var på vei fra Sogndal til Bergen da ulykken skjedde mellom Holemarktunnelen og Nakkagjeltunnelen på E16, like ved Evanger i Voss kommune. Lastebilen tilhørte transportselskapet Asko.

– Det er så langt meldt om én omkommet, fem lettere skadd og tolv som er fysisk uskadd. De skadde er sendt til Voss sykehus og Bergen legevakt. De uskadde er også sendt til Bergen legevakt, opplyser Vest politidistrikt.

Voss sykehus opplyser fire av pasientene som får behandling der, er tre kvinner på 20, 30 og 57 år, samt en gutt på 17.

Lastebilsjåføren er ikke alvorlig skadd, opplyser administrerende direktør Edvin Reidar Nilsson i Asko til Bergens Tidende.

Gråt og rop

En bilist som kom til ulykkesstedet like etter ulykken, forteller til Sogn Avis at han gikk fram til bussen og forsto det var alvorlig da han hørte gråt og fortvilte rop.

– Jeg hadde 10–15 biler foran meg, også lastebiler. Jeg gikk fram et stykke og så at passasjerer var i ferd med å bli tatt ut av en buss, sier mannen.

Den tidligere journalisten og fotografen Sjur Herre i Avisa Hordaland var også på stedet kort tid etter ulykken.

– Jeg traff en blodig mann som kom gående fra bussen. Han syntes å være i sjokk, men fortalte at det ikke var hans blod, men at det kom fra en medpassasjer. Han understreket at han hadde brukt bilbelte, forteller Herre til VG.

– Slik jeg forstår det, skal bussen ha kjørt inn i tunnelmunningen. Mange skal ha klatret ut vinduene i bussen, legger han til.

Krisehåndtering

Ekspressbussen kjørte fra Sogndal klokken 11.30 og hadde kjørt i drøyt tre timer da ulykken skjedde. I Nettbuss ønsker man foreløpig ikke å si noe om hvordan det har gått med sjåføren.

– Jeg kan ikke si noe om tilstanden. Jeg har fått opplyst at det var totalt 17 personer i bussen. Noen er uskadd og noen litt skadd, sier markedssjef Svein-Arne Vik i Nettbuss til NTB.

Han forteller at så å si hele ledelsen var samlet på kontoret i Oslo da ulykken skjedde, noe som gjorde arbeidet med ulykken enklere enn det vanligvis ville vært.

– Vi er en veldig vandrende organisasjon. Vi jobber i transportbransjen, men i dag var mange av oss samlet i Oslo. Derfor var krisehåndteringsarbeidet litt enklere, sier Vik.

Han forteller at en ansatt fra en avdeling i Bergen reiste opp til ulykkesstedet for å ta hånd om passasjerenes bagasje. Det ble opprettet et lokalt krisekontaktsted i Vaksdal kommune, og dessuten opprettet et krisetelefonnummer – 815 02 800.

Omkjøring

Veien ble umiddelbart stengt på ulykkesstedet, og det er ikke klart hvor lenge den kommer til å være det. Mindre kjøretøy ble anbefalt å kjøre om Hamlagrø, mens større biler er nødt til å kjøre om Kvamskogen mens veien er stengt.

– Det er mye kø. For øyeblikket er det ikke 100 prosent avklart hvor vi skal sende all trafikken, men vi jobber med saken, fortalte trafikkoperatør Ken Ove Holm i Vegtrafikksentralen til lokalavisen Bygdanytt like etter klokken 16.

