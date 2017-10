Fagforbundets leder mener rødgrønt sprik førte til valgnederlag

innenriks

– Det var ulike årsaker til at partiene ønsket en mer selvstendig valgkamp, og så bikket det over. SV og Senterpartiet hadde behov for å stå litt for seg og kjempe sine saker for å komme seg opp. Det lyktes de med, men i etterpåklokskapens lys ble det litt for mye spark i alle retninger, sier Fagforbundets leder til Klassekampen.

LOs største forbund, med 360.000 medlemmer, åpner sitt årsmøte i Folkets Hus, som nå har fått navnet Oslo kongressenter, mandag. Der vil Nord mane til tettere og bedre koordinert samarbeid mellom de rødgrønne partiene, slik Nords forgjenger Jan Davidsen gjorde før valgseieren i 2005.

Nord mener rødgrønt sprik var én av grunnen til at de rødgrønne ikke klarte å fravriste Erna Solberg makten.

– Vi kommer til å ta initiativ til at de rødgrønne skal samarbeide. På mange områder har de samme politikk med kun små nyanser mellom seg. Både til lokalvalget om to år og til neste stortingsvalg må vi jobbe for at den rødgrønne alliansen blir tydeligere igjen, sier hun.

