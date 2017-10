Mange til sykehus for sjekk etter evakuering av kjøpesenter i Bergen

innenriks

– Vi jobber fortsatt på senteret for å finne årsaken til det som skjedde, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt til NTB like etter klokka 20. Senteret ble evakuert like før klokka 18.

Han opplyser at de ikke kjenner tilstanden til de som er kjørt til sykehus, men de har ikke fått beskjed om at noen er alvorlig skadd.

– Det er utfordringer med pust, men allmenntilstanden er relativt god. Helsepersonell som har vært involvert i hendelsen, har ikke merket noe, sier administrerende direktør Eivind Hansen ved Haukeland universitetssjukehus til TV 2.

På sykehuset mistenker de at kundene har pustet inn en form for gass, men Hansen sier at det foreløpig kun er en teori.

– Ikke funnet noe

Rebnord sier nødetatene har gått gjennom senteret for å sjekke at det ikke står noe der som ikke burde gjøre det, og for å få avkreftet at det kan dreie seg om en villet handling. Rebnord sier det ikke er grunn til å mistenke noe sånt, og han opplyser at de nå ser på det som en omstendighet som kanskje kan knyttes til kjøle- eller vifteanlegget.

– Men vi har ikke funnet noe der ennå, sier operasjonslederen.

Politiet avhører vitner, blant annet i et forsøk på å snevre inn hvor brannvesenet skal lete.

Bergens Tidende har snakket med en av kundene som var inne på senteret. Hun sier at hun kjente at det var et eller annet i luften, og så ble hun plutselig dårlig.

– Det sved i halsen. Så begynte jeg å hoste. Da var det bare å finne nærmeste dør for å komme seg i friluft, sier Ingebjørg Maradiaga.

Gjort målinger

Vaktkommandør Stig Tetler ved 110-sentralen sier til Bergensavisen at de har gått gjennom fryselageret på senteret, og de har sjekket ventilasjonsanlegget uten at de har funnet noen årsak.

Ifølge TV 2 er det også gjort målinger av luften uten at brannvesenet har klart å påvise noe stoff som skal forårsake slike reaksjoner.

– Om det har vært noe forbigående som har løst seg opp, vet vi ikke, men en rekke personer klaget på dette samtidig, så det er i alle fall noe som har vært der, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord.

