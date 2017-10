Politiet: – For tidlig å si noe om årsaken til brannen på Træna

innenriks

Politiet fikk melding om brannen klokken 21.35 søndag kveld. Et kontorbygg og et verksted tilhørende Nova Sea var begge overtent.

Lensmann Kjell Ivar Vestå opplyser i en pressemelding mandag at det er for tidlig å si noe om brannårsaken.

– Det er en stor branntomt foran oss her, hvor det er to bygninger som har brent ned. Det er for tidlig å påbegynne åstedsgranskning i dag, sier Vestå.

Politiet tar nå sikkerhetsmessige hensyn, både når det gjelder varme, men også andre effekter av brannen.

– Så snart det lar seg gjøre vil vi gå i gang med gransking av branntomta. Inntil videre gjør vi andre undersøkelser i forbindelse med saken.

To personer eksponert for røyk

Ifølge Vestå er det mye vind i området. Politiet må derfor foreta en vurdering på om løse gjenstander på branntomta skal sikres, eller om dette vil innvirke for mye på de tekniske undersøkelsene som senere skal foretas.

Brannvesenet i Bodø og et Sea King-helikopter bidro til slukningsarbeidet søndag kveld. Ifølge politiet hadde spredningsfaren minsket like før klokken ett natt til mandag. To timer senere hadde nødetatene kontroll.

Operasjonsleder Mads Bernhoft i Nordland politidistrikt bekreftet søndag kveld til NTB at to personer ble eksponert for røyk og at de ble kontrollert av helsevesen.

Flere evakuert

Flere personer i området ble evakuert, og politiet oppfordret folk til å holde seg minimum 250 meter unna området som følge av flere gassflasker i den ene bygningen.

– De ligger under taket, så vidt vi vet. Vi vet ikke noe om innholdet i disse. Det kjøles ned og er en del av etterslukkingen, opplyste Bernhoft.

Like før klokken ti mandag formiddag opplyste politiet på Twitter at slukningsarbeidet fremdeles pågikk.

