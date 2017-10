Amerikanske «Skam» vises på Facebook 

innenriks

Det var under TV-messen Mipcom i Cannes onsdag at Facebooks sjef for kreativ global strategi, Ricky Van Veen, kunngjorde at det sosiale mediet blir publisist for den nordamerikanske versjonen av «Skam», melder NRK.

Facebook Watch, som ble lansert for amerikanske brukere i august, skal tilby TV-innhold gjennom Facebook-plattformen.

Selskapet markedsfører Watch som en tjeneste der brukerne skal få «personlig tilrettelegging til å oppdage nye serier, organisert rundt hva vennene deres og andre ser på».

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier til Kampanje at det dreier seg om en veldig spesiell avtale.

– Denne uken har NRK inngått avtaler som innebærer at det blir egne versjoner av «Skam» i flere europeiske land og i USA. I Tyskland skal for eksempel allmennkringkasteren ARD lage sin «Skam». I USA finnes det ingen allmennkringkasterkanal, slik vi er vant med i Norge og en rekke andre europeiske land. Det er derfor ikke mulig å nå ut til amerikansk ungdom via en allmennkringkaster. Den eneste måten er via sosiale medier, sier han.