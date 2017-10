Amerikanske marinesoldater kan komme til Indre Troms i vinter

innenriks

Generalmajor i Hæren Odin Johannessen sier til Klassekampen at Forsvaret «lager et tilbud for alliert trening som gjør det attraktivt å komme hit».

– Noen vil antakeligvis komme i vinter, og noen vil komme neste vinter, sier han.

– Kommandanten i det amerikanske marinekorpset har sagt at han vil gjenoppbygge evnen til vinterkrigsføring. For å gjøre det må han dra der det er vinter. Derfor ser han om han kan sende den rotasjonsbaserte styrken til den nordlige delen av Norge, sier Johannessen.

330 amerikanske marinesoldater er stasjonert på Værnes i Nord-Trøndelag. Denne styrken er planlagt å være der til 2018, men interne dokumenter viser at amerikanerne ser på styrken som «vedvarende».

(©NTB)