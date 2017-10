Film om 22. juli-terroren får 17 millioner i statlig tilskudd

innenriks

Norsk filminstitutt forvalter tilskuddsordningen, og hadde ved fristens utløp fått inn seks søknader om støtte for å dekke kostnader ulike filmproduksjoner har i Norge.

Likevel var det bare tre filmprosjekter som nådde opp. «Mission Impossible 6", som blant annet skal spille inn scener på Preikestolen i Lysefjorden, får 6.325.000 kroner, mens «Norway» stikker av med 17.125.000 kroner. Sistnevnte er ifølge Dagens Næringsliv arbeidstittelen på Hollywood-regissøren Paul Greengrass' film om terrorangrepene 22. juli 2011.

Til slutt får dramaserien «The Innocents» de resterende 950.000 kronene av rammen på 24,4 millioner.

– Det var mange sterke søknader i denne runden, og det er svært høy sannsynlighet for at alle de tre prosjektene kommer til å bli realisert. Hver for seg, og til sammen, vil disse filmene bidra til å vise norsk natur og kultur gjennom spektakulære innspillingssteder og temaer som omhandler norsk virkelighet. I tillegg vil mange norske filmarbeidere høste verdifull kompetanse, og filmbransjens internasjonale nettverk vil styrkes, sier Stine Helgeland, avdelingsdirektør for Kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold i Norsk filminstitutt.

Insentivordningen er refusjonsbasert og skal blant annet bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge, ikke minst for å fremme norsk kultur, historie og natur.

