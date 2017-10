Jagland med tordentale mot Aftenposten på Facebook

innenriks

– Akkurat i disse dager legger Aftenposten ut artikler som er så ærekrenkende at det tar pusten fra oss, skriver generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland, i et innlegg på Facebook med overskriften «Hanne og jeg har fått nok».

– Arbeidet i Aserbajdsjan begynte for mange år siden, fortsetter han i innlegget publisert tirsdag kveld.

Innlegget er det siste av flere innlegg hvor Jagland slår hardt tilbake mot Aftenposten.

«Svertekampanje»

Videre hevder han at «en bred svertekampanje mot generalsekretæren er satt i gang som ingen har sett maken til i Europarådets historie».

– Påstander om svertekampanje må stå for hans egen regning. I en posisjon som generalsekretær i Europarådet må han tåle kritisk journalistikk, sier nyhetsredaktør i Aftenposten, Tone Tveøy Strøm-Gundersen, til Dagbladet om Jaglands kritikk.

Aftenposten redegjorde i en lang artikkel forrige uke for hvordan Aserbajdsjans ambassadør til Europarådet flere ganger tok opp hjemlandets såkalte kaviardiplomati med generalsekretær Jagland, uten at han foretok seg noe. Politikerne i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) ble ifølge varsleren vartet opp med blant annet rådyre luksusreiser og rene pengeoverføringer.

Hensikten var å kjøpe deres lojalitet og stemmer i parlamentarikerforsamlingen, ifølge avisen. Tidligere ambassadør Arif Mammadov kaller kaviardiplomatiet korrupsjon.

Sitater godkjent

– I mange måneder har jeg forsøkt å forklare Aftenposten at jeg ikke kunne møte en avhoppet ambassadør fra Aserbajdsjan, men de mener at dette var fordi jeg ikke ville ha informasjon fra ham, skriver Jagland.

– Vi i Aftenposten og journalisten har jobbet med denne saken og Europarådet siden april. Han har jobbet bredt med kilder og har intervjuet 50-tall norske og internasjonale parlamentarikere, embetsmenn, diplomater, organisasjoner og forskere, sier Strøm-Gundersen, som legger til at Jagland fikk sitater oversendt, og at disse ble lest, sitatsjekket og godkjent.

Jagland sier Aftenposten har stilt spørsmål på epost, og at han tilbød seg å stille til et intervju i Oslo, men hevder det ikke var av interesse for avisen.

– Han tilbudte seg et seg nytt intervju. Vi sa vi gjerne kunne gjøre det om det var noe nytt, men gjorde ikke noe mer ut av det. Vi har forsøkt å holde åpen dialog og la ham slippe til, svarer Strøm-Gundersen.

