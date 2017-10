Ny redningsplan, men fortsatt skummelt i Norske Skog

innenriks

– Vi er veldig glade for at en stor andel av våre største kreditorer og aksjonærer nå støtter refinansieringsforslaget. Nå oppfordrer jeg alle interessenter i Norske Skog til å gi sitt samtykke til forslaget slik at den nødvendige støtten nås. Som sagt gjentatte ganger vil alternativet være en komplisert insolvensprosess, sier styreleder Christen Sveaas i en børsmelding.

Over 80 prosent av de sikrede kreditorene stiller seg bak det nye forslaget som er forhandlet fram, og også flertallet av aksjonærene gjør det samme. Problemet er at ikke mer enn litt over 50 prosent av de usikrede långiverne har signalisert vilje til å støtte det reviderte restruktureringsforslaget.

– Det kreves fortsatt støtte fra 75 prosent av både de sikrede og usikrede kreditorene, sier konsernsjef Lars Sperre til E24.

Lettelse

Umiddelbart etter at børsmeldingen ble lagt ut, føk aksjekursen til Norske Skog til værs på Oslo Børs. Da aksjehandelen stengte, hadde skogaksjen steget over 56 prosent.

Nyheten om at det endelig kan se ut som at det går mot en løsning for en av verdens største produsenter av avis- og magasinpapir, ble også tatt imot med glede og lettelse blant de ansatte på fabrikken i Skogn i Nord-Trøndelag.

– Det betyr kjempemye for bedriften, det betyr kjempemye for alle ansatte, og ikke minst alt rundt fabrikken, sier tillitsvalgt Svein Erik Veie til NRK.

Ifølge Veie eier de ansatte ved Skogn mellom en halv og én million aksjer i Norske Skog. Fagforeningen eier alene en post på 100.000 aksjer. Til tross for at aksjonærenes verdier vannes betydelig ut med det nye forslaget til avtale, anbefaler Veie aksjonærene på Skogn å si ja.

– Samlet sett så vil dette bety en betydelig gjeldsreduksjon og en gjeldsgrad som jeg opplever som bærekraftig for framtiden, sier han.

Nye eierandeler

For å sikre den nye enigheten har styret endret på forslaget de la fram 11. oktober. I den nye planen foreslås det at eierandelene i Norske Skogindustrier ASA fordeles på følgende måte:

* Långivere med pant i selskapets fabrikker: 90,75 prosent.

* Långivere uten pant: 6,75 prosent

* Nåværende aksjonærer: 2,50 prosent.

I dette nye forslaget er de usikrede kreditorenes andel økt med 0,45 prosentpoeng på bekostning av de sikrede kreditorene og aksjonærene.

Utvider fristen

Styret har nok en gang utvidet fristen for når eierne må gi sin formelle tilbakemelding på forslaget, denne gang til 25. oktober klokka 17.

Selv om et flertall av de usikre kreditorene er enige om planen, er det ikke dermed sagt at den vil gå gjennom. Tre firedeler av eierne i hvert eneste av Norske Skogs lån må altså stemme for løsningen for at den skal bli godkjent.

– Dette er et stort skritt i riktig retning, mener konsernsjef Lars Sperre.