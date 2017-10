Svikt i omdømmet for kjente merkenavn

innenriks

Omdømmet til Reitangruppen har falt hvert år siden 2011, ifølge rapporten fra Ipsos som legges fram onsdag.

Ipsos opererer med flere indekser for omdømmemålingen. Indeksen som måler størst endring i omdømmet fra i fjor til i år, viser at de fem selskapene med størst negativ endring er Bring, SINTEF, Norwegian, Reitangruppen og TV 2, skriver Aftenposten.

29 prosent sier de har et «meget godt inntrykk» av Reitangruppen. Det er et fall på 37 prosent fra i fjor. «Dårlig inntrykk» øker fra 24 til 35 prosent. Avdelingsleder i Ipsos Kristin Rogge Pran bekrefter at Reitan står for det første fallet i årets undersøkelse.

– Det er ingen hemmelighet at selskapet har hatt en turbulent omstillingsperiode i første halvår, da denne målingen ble gjennomført. Nå skal vi brette opp ermene og sørge for at vi blir bedre neste gang, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema.

Norwegian forbedret seg i fjor, men er blant selskapene med størst tilbakegang i år – etter en sommer med mye turbulens og kansellerte flyginger på grunn av pilotmangel.

– Vi forstår at vi har en jobb å gjøre for å rette opp inntrykket hos dem som ble berørt av kanselleringer i sommer, sier Norwegians kommunikasjonssjef Sandaker-Nilsen.

NRK går til topps på listen over selskap folk har best inntrykk av.

(©NTB)