VG: Politiet brukte agenter i etterforskningen av drapssiktet kvinne

innenriks

Flere kilder sier til avisen at politibetjenter gikk under dekke og møtte kvinnen ved flere anledninger. Blant annet en kvinnelig politibetjent skal ha gitt seg ut for å være en venninne av den drapssiktede kvinnen.

42-åringen ble i slutten av september siktet for å ha drept sin 52 år gamle far i 2002 og sin 67 år gamle samboer i 2014. Hun nekter straffskyld.

Denne typen etterforskning benyttes blant annet for å kunne framprovosere bevis, en forklaring eller en tilståelse om et straffbart forhold. Politiet skal ha tatt i bruk andre etterforskningsmetoder som kommunikasjonsavlytting, romavlytting og spaning. Blant annet har en venn av kvinnen tidligere opplyst til avisen at han ble overvåket.

VG får opplyst at noen av samtalene agentene hadde med kvinnen, til slutt dreide seg om dødsfallene hun nå er siktet for. Men påtaleleder Terje Kaddeberg Skaar i Agder politidistrikt vil ikke bekrefte avisens opplysninger.

– Vi har ingen kommentar til etterforskningsmetoder som er brukt i denne saken.

Heller ikke kvinnens forsvarere Ole Andreas Thrana og Olav Sylte ønsker å kommentere.

27. september ble kvinnen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Hun anket avgjørelsen, men mandag denne uken ble den avvist av lagmannsretten.

(©NTB)