Tenåringer erkjente delvis straffskyld for voldtekt av 13-åringer i Grimstad

Da saken gikk for Aust-Agder tingrett denne uken, erkjente de to, som var 17 og 19 år gamle på gjerningstidspunktet, delvis straffskyld for det de var tiltalt for, skriver Agderposten.

De to, som begge har bakgrunn som asylsøkere, risikerer strenge straffer om de blir funnet skyldige etter tiltalen. Siden de er tiltalt for voldtekt av to jenter under 14 år, er strafferammen minst tre års fengsel.

De fornærmede i saken, to 13 år gamle jenter med etnisk norsk bakgrunn, stilte ikke i retten siden de er så unge. Jentene kom i kontakt med de unge mennene via Snapchat, forklarte de i dommeravhør som ble avspilt i retten.

– De maste så fælt om at vi måtte komme, fortalte de to 13-åringene.

19-åringen skyldte på kulturforskjeller og forklarte i retten at han ikke kjente til at den seksuelle lavalderen var 16 år i Norge. 17-åringen hevdet han ikke visste at jenta han hadde sex med, var under 16 år.

I sin prosedyre la aktor, statsadvokat Beate Rullestad-Jansen, ned påstand om fengsel i fire og et halvt år for 19-åringen, som er tiltalt for to voldtekter.

For 17-åringen som er tiltalt for én voldtekt, ba hun om to års ungdomsstraff.

Ungdomsstraff ble innført i 2014 som et alternativ til fengsel for ungdom mellom 15 og 18 år. Ungdommen skal blant annet delta på møter med berørte parter, politi, barnevern og andre instanser og tilbys kriminalitetsforebyggende tiltak.

