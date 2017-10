Berger Røsland: Brexit blir jobb nummer én

innenriks

– Verdien av vår handel med Storbritannia var for et par år siden på 200 milliarder kroner årlig. Brexit er jobb nummer én, det blir en stor og viktig prosess for oss, og jeg gleder meg til å ta fatt, sa den nyutnevnte EU-ministeren under nøkkeloverrekkelsen fredag, da hun tok imot kontornøkkelen fra sin forgjenger Frank Bakke-Jensen.

– Vi skal forhandle våre egne avtaler med Storbritannia etter hvert, og det blir krevende, fastslår den nyslåtte statsråden.

– På lengre sikt er det viktig å posisjonere Norge godt i Brussel, sa den nye EU-statsråden.

Hun sier hun vil møte den omfattende EU-og EØS-motstanden i Norge ved å være med å fortelle historien om hvor viktig det europeiske samarbeidet er.

– EØS-avtalen er utrolig viktig for norsk økonomi og norske arbeidsplasser, vi må samarbeide om de utfordringene som ikke stopper ved landegrensene så vi må stå opp for at europeisk samarbeid er viktig, og det kommer jeg til å gjøre i denne jobben, sier Berger Røsland.

– Best i departementet

Berger Røsland har lang fartstid på innsiden av regjeringsapparatet og har vært statssekretær for tre statsråder de siste årene. I offentligheten er hun imidlertid lite kjent.

– Jeg er 39 år, jeg har to barn, jeg er advokat, og jeg er vokst opp på gård utenfor Lillestrøm, så jeg er fra Distrikts-Norge. Jeg bor i by og er opptatt av juss og politikk, ramser den nybakte statsråden opp på spørsmål om hvordan hun er som person.

Berger Røsland er altså jurist og har arbeidet som advokatfullmektig og advokat i Wiersholm, Mellbye & Bech i Oslo fram til 2014, avbrutt av en periode som dommerfullmektig i Oslo tingrett i 2010. Hun er gift med tidligere byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland.

Statsminister Erna Solberg fortalte under en pressekonferanse etter utnevnelsen at tidligere utenriksminister Jan Petersen var så imponert over Berger Røslands innsats som politisk rådgiver i Utenriksdepartementet fra 2003 til 2005 at han mente hun burde blitt statssekretær hadde det ikke vært for at hun var så ung.

– Han sa til meg at hun gjorde den beste jobben i hele departementet, uttalte Solberg.

Aldri i tvil

Flere av opposisjonspartiene mener det er feil å ha en egen EU- og EØS-minister, og at oppgavene burde ligge under utenriksministeren slik det alltid har vært tidligere. Berger Røsland sier hun er uenig.

– Det er en stor jobb som ligger i det å forvalte EØS-avtalen, og det er en stor oppgave å håndtere Brexit. Dette berører ikke bare Utenriksdepartementet, men også veldig mange andre departement, så det er veldig mange store oppgaver å løse fra dette kontor. Jeg tror en egen minister gir et ekstra trykk inn i det arbeidet, sier hun til NTB.

Hun sier hun fikk spørsmålet om å bli statsråd fra Erna Solberg forrige uke, og at hun ikke var i tvil om hva hun skulle svare.

– Når man får et spørsmål fra statsministeren om å påta seg en rolle, så tenker jeg at svaret er gitt, sier hun.

