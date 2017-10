Bistandsorganisasjonene er skuffet over Solberg 

innenriks

Blant dem som er skuffet over at Solberg enda en gang ikke har satt en egen minister til å råde over bistandsfeltet, er Kirkens Nødhjelp.

– Dersom vi skal nå FNs globale mål om å utrydde fattigdom og ulikhet innen 2030, må vi bekjempe årsakene til at folk havner i fattigdom. Dette handler om mye mer enn å forvalte bistandspenger, sier leder for avdeling for politikk og samfunn i KN, Lisa Sivertsen, til NTB.

– Gammeldags

Torsdag sendte Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og 21 andre organisasjoner et felles brev til Solberg med krav om at posten som utviklingsminister må gjeninnføres. Men de fikk altså ikke gehør.

Til NTB sier Solberg at dette er en «litt gammeldags utviklingspolitikk» og at «hvor skal vi bruke penger på statsbudsjettet» ofte har vært bistandsministernes perspektiv. Statsministeren mener det er en styrke at utenriksministeren også håndterer bistand og utvikling.

Står til stryk

Disse argumentene står til stryk, mener Sivertsen.

– Poenget Solberg misser fullstendig, er at en utviklingsminister og en utenriksminister har ulike oppdrag, slår hun fast.

– En utviklingsminister skal først og fremst fokusere på de fattiges interesser, mens en utenriksminister må ha fokus på Norges interesser. Av og til vil disse to oppdragene være i konflikt med hverandre, derfor trenger vi en statsråd som taler de fattiges sak i regjeringen, sier hun.

Også samarbeidspartiene Venstre og KrF mener Solberg burde ha gjeninnført en bistands- og utviklingsminister framfor å beholde europaministeren når hun først gjorde endringer i regjeringen.

