innenriks

Tre personer var involvert i ulykken. To av dem ble brakt til Universitetssykehuset Nord-Norge. Sent lørdag kveld opplyser sykehuset til NTB at en kvinne i 20-årene er lettere skadd. En mann i 30-årene viste seg å være uskadd, ifølge sykehuset.

Den tredje involverte, en mann i 60-årene, ble tatt hånd om av helsepersonell på stedet. Mannen er siktet for ruskjøring.

(©NTB)