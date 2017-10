77-åring må i fengsel for promillekjøring

innenriks

I Sandefjord tingrett sa hun at det ville by på problemer å sone en fengselsstraff ettersom hun hadde tre husdyr hjemme og ingen til å passe på dem. Hun syntes påtalemyndighetens straffepåstand var for streng.

Tingretten fant imidlertid grunnlag for å dømme kvinnen til ubetinget fengselsstraff, melder NRK.

Kvinnen ble dermed dømt til fengsel i 27 dager, tap av førerkort i to år – noe som innebærer at hun må ta en ny førerprøve når hun er 80 år gammel – og en bot på 26.000 kroner.

I skjerpende retning kommer at kvinnen ble tatt med den høye promillen lørdag ettermiddag klokken 14.25 – blodprøven ble tatt en halvtime etter. Hun fortalte at hun hadde drukket sent fredag kveld og ikke husket hvor mye hun hadde drukket eller når hun la seg.

«Hun mente hun følte seg helt ok da hun satte seg i bilen, men ser nå at det ikke var en riktig vurdering», heter det i dommen. Kvinnen har tilstått forholdet.

77-åringen tok betenkningstid da dommen falt og har ikke bestemt seg for om den skal ankes.

