Vestfossen stasjon stengt etter «alvorlig hendelse"

Hendelsen skjedde ifølge politiet natt til søndag, og de fikk melding om saken like etter klokken 11 søndag formiddag, skriver lokalavisen Eikernytt.

Politiet betegner det som en alvorlig hendelse, skriver Drammens Tidende.

Etter at politiet ble varslet om hendelsen sperret en politipatrulje av hele perrongen i en periode og satte opp en presenning over et lite område.

Politiet er foreløpig tilbakeholdne med å gi opplysninger om hva som har skjedd. Operasjonsleder Torben Henriksen i Sørøst politidistrikt forteller at de ikke kan gå nærmere inn på saken på grunn av etterforskningen, som er i en innledende fase. Henriksen ønsker heller ikke å si om noen er pågrepet.

