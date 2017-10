Overgrepstiltalt 39-åring erkjente straffskyld

innenriks

Aktor, statsadvokat Thorbjørn Klundseter, har i tiltalen tatt forbehold om at det blir nedlagt påstand om forvaring med en tidsramme på 12 år.

– Dette er en svært alvorlig sak. Flere av overgrepene kvalifiserer til voldtekt, sier Klundseter til NTB.

Klundseter sa i sitt innledningsforedrag at Kripos har brukt flere måneder på å gå gjennom alt materialet på 39-åringens datamaskin. Der fant de over en halv million bilder og nesten 3.000 filmer med til sammen 475 timer som viser overgrep mot barn.

39-åringen har sittet i varetekt i snart to år – siden han ble pågrepet i 2015. I innledningsforedraget sa Klundseter at etterforskningen har tatt for lang tid.

– Jeg legger til grunn at den har tatt for lang tid, det vil kunne få betydning for straffeutmålingen, sa han ifølge TV 2s referat.

Klundseter sier at slik saken nå står, mener han at det er risiko for gjentakelse og at det derfor er nødvendig å ta forbehold om forvaring. Forvaring brukes når en tidsbestemt straff ikke ansees å være nok til å verne samfunnet.

Mannen er tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot sin niese fra hun var tre til ti år gammel. Også flere av de andre jentene var under ti år da overgrepene skal ha skjedd, går det fram av tiltalen. 39-åringen er også tiltalt for å ha fotografert eller filmet flere av overgrepene. Han har erkjent det vesentlige i tiltalen, ifølge aktor.

Gjøvik tingrett har satt av seks dager til behandlingen av saken.

(©NTB)