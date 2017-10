Frp: Historisk kort soningskø

innenriks

– Vi har i praksis ingen soningskø å snakke om lenger. Den er så godt som borte vekk, sier Frp-representant Himanshu Gulati i Stortingets justiskomité til NTB.

Samme formulering ble brukt av Frp-leder Siv Jensen i oktober i fjor, da soningskøen telte 328 personer. Køen krympet ytterligere fram mot desember i fjor, da 242 sto i kø.

I sitt svar på Gulatis skriftlige spørsmål om soningskøen oppgir justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) at rapporteringen varierer over tid. Før sommeren i år hadde køen økt til 405 personer.

Variasjoner

Også under de rødgrønne varierte soningskøen fra år til år. Før Stoltenberg-regjeringen tok over, i juni 2005, sto 2.579 personer i soningskø. I oktober 2009 hadde køen krympet til 250. Ved regjeringsskiftet i oktober 2013 ventet 1.213 på å sone ubetingede dommer.

På tross av variasjonene over tid mener Gulati at regjeringens innleie av fengselsplasser i Nederland forklarer at soningskøen i øyeblikket er kortere enn den har vært tidligere.

Flere soninger

Tirsdag presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) tall for soning av fengselsdommer i 2015. Der kommer det fram at flere sonet i fengsel i fjor enn i 2014, enten med elektronisk fotlenke eller i anstalt.

Ved inngangen til 2015 var det ifølge SSB 4.056 innsatte i norske fengsler. Statistikken er en indikator på hvem som sitter fengslet i Norge til enhver tid.

Av de innsatte sonet 65 prosent en fengselsdom i anstalt. I tillegg sonet 5,5 prosent fengselsdom med elektronisk kontroll, 2 prosent sonet i forvaring og 1,5 prosent i bøtesoning.

De resterende 26 prosent fengslede satt i varetekt i påvente av en rettsavgjørelse.

Selv om det ved inngangen til 2014 var 4.103 innsatte i Norge, mot 4.056 innsatte per 1. januar 2015, har både bruken av elektronisk soning og soning i anstalt økt i 2015.

