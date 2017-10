Flere værskader på Østlandet etter snøvær

innenriks

Statens vegvesen melder om snø og dårlige kjøreforhold flere steder i landet og ber folk bruke riktig dekkutrustning og kjøre forsiktig.

– For det meste bart og vått på hovedveiene. Fortsatt noe snøslaps. Brøyting og salting pågår. Kjør forsiktig, tvitrer Vegtrafikksentralen Øst klokken 6.15 onsdag morgen.

Ifølge NRK er over 12.000 strømløse i Hedmark og Oppland etter stort snøfall på kort tid. Spesielt vestsiden av Mjøsa fra Gjøvik og nordover er rammet, i tillegg til Ringsaker og Rena-området.

Trafikkuhell

Gjøvikbanen er stengt mellom Gjøvik og Jaren etter at et tre falt over jernbanesporet ved Reinsvoll og skadd kontaktledningen.

– Vi vet ikke hvor lenge Gjøvikbanen vil være stengt. Et tog må fjernes fra sporene før vi kan begynne med opprydningen, sier medievakt Linda-Theres Trondsen i Bane Nor til NTB.

NSB opplyser at de reisende må regne med forsinkelser, og det arbeides med å organisere alternativ transport.

Også bilister ble rammet av snøværet. Operasjonsleder Tor Eirik Midthaug sa til NTB klokken 3 natt til onsdag at de måtte berge flere biler som hadde kjørt av veien.

– Det har vært veldig mange trafikkuhell. Heldigvis er det så langt kun snakk om materielle skader og ingen personskader. Det er på grunn av mye snøfall og så har noen da dessverre sommerdekk.

Kollaps på Raufoss

Yr melder at det enkelte steder fra tirsdag og onsdag morgen vil kunne komme over 30 centimeter snø.

Snøværet forårsaket kollapsen av en boblehall på Raufoss natt til onsdag. Ingen personer kom til skade i hallen som hovedsakelig benyttes av Raufoss fotball. Hallen kollapset etter at det kom 10–15 centimeter med tung snø. Snøen må fjernes manuelt.

– Det var et sørgelig syn. Det gikk svært fort. Årsaken er nok det kraftige været som gikk fra snø til regn i løpet av natta, sier Raufoss fotballs daglige leder Bent Dalby til NRK.

– Vær fornuftig

Operasjonsleder Midthaug sier det virker som Hedmark fikk enda mer snø enn Oppland. I tillegg har flere trær falt over ende som følge av stort snøfall på kort tid.

– Vi får håpe folk er fornuftige og lar bilen stå om de ennå ikke har byttet til vinterdekk. Så får vi håpe det blir godt brøytet slik at folk kommer seg av gårde, sier han.

Politiet på Romerike har tvitret om «såpeglatte» veier, biler som kommer skliende sidelengs, og flere som har kjørt av veien.

Fjelloverganger

– Det er dårlig vær på fjellovergangene mellom øst og vest. Det er redusert sikt, mye vind og temperaturer rundt null grader. Den kombinasjonen er ekkel og ubehagelig for bilistene som skal over fjellet, sa Kjetil Molvær, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen i Lærdal, til NRK.

Han oppfordrer folk som skal kjøre over fjellet til å ha godt med drivstoff, gode vindusviskere, gode dekk – og til å senke farten når vinden kommer i sterke kast.

(©NTB)