Gründerselskap sier Iran-avtalen ble oversolgt

Det norske gründerselskapet opplyste forrige uke at de hadde inngått en femårsavtale med det iranske selskapet Amin Energy Developers. Det ble meldt at avtalen ville ha en verdi av 2,5 milliarder euro, drøyt 23 milliarder kroner.

– Egentlig så er den nok verdt mye mer, for i kontrakten ligger det også statsgarantier for kjøp av strøm i 25 år. Så her tror jeg en må finne fram gangetabellen, meldte selskapets pressetalsmann Rune Haaland.

Vikeså sier til NRK at han ble overrasket over medieoppmerksomheten og innrømmer at de verken har finansieringen på plass eller noe statsgaranti.

– Jeg var ikke klar over at det ble så mye opplegg. Det tok litt av.

Da avtalen ble kjent i forrige uke, uttalte Haaland til Dagens Næringsliv at avtalen kunne veksles inn i gull og edelstener.

– Det var å dra det litt langt. Han tok nok litt av der. Det er ikke så enkelt. Vi må få folk til å investere i dette. Det er en del steg og ting som må legges til rette for å komme i gang, fortsetter Vikeså.

