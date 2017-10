Leger kan få lov til å varsle pårørende om alvorlige sykdommer

innenriks

I dag har ikke leger lov til å bryte taushetsplikten eller personvernloven. Blant sakene som skal opp i det nyvalgte Stortinget, er om leger skal få lov til å informere pårørende når det er høyst nødvendig.

– Vi møter pasienter som nekter å informere slektninger om at de lider av en arvelig sykdom. Det er synd, for da kan det hende at slektningene blir gående uvitende om at de har en sykdom som kan forebygges, sier spesialist i medisinsk genetikk, Trond P. Leren, til Vårt Land. Han leder Enhet for hjertegenetikk ved Oslo universitetssykehus.

Helseminister Bent Høie (H) sier regjeringen ikke har falt ned på noen konklusjon i dette spørsmålet. Helsedepartementet sier argumentene for begge sider «kan gi et godt grunnlag for videre debatt i Stortinget».

Verken Senterpartiet, KrF eller Arbeiderpartiet har tatt klar stilling til spørsmålet og forholder seg avventende.

Leren sier at når pasienter ikke vil informere pårørende, ønsker de å kunne få gjøre det selv.

– Vi føler på et ansvar for at høyrisikopasienter skal få kunnskap, sier han.

