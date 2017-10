Mann knivstukket i Stavanger, en pågrepet

innenriks

– Vi rykket ut etter melding fra AMK. Vi var først på stedet og satte i gang førstehjelp på den skadde til ambulansen kom, sier operasjonsleder Brit Randulff i Sørvest politidistrikt til NTB klokken 6 onsdag morgen.

Politiet vet ikke noe om skadeomfanget, bortsatt fra at mannen ikke er kritisk skadd.

– Gjerningsmannen hadde stukket fra stedet, så vi innledet etterforskning og pågrep ham ved Vestre platå ikke langt fra der knivstikkingen skjedde. Han sitter nå i arresten, fortsetter Randulff.

Operasjonslederen kan ikke si noe om en mulig relasjon mellom de to, men sier at begge tilhører et belastet miljø.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 2 natt til onsdag.

(©NTB)