Opprørt Dale krever stans i kjøtteksport til Afghanistan

– Det er sjelden jeg blir så opprørt, sier Dale til NTB etter en heller heftig debattrunde med Norturas Kjell Rakkenes og Bondelagets leder Lars Petter Bartnes i Dagsnytt 18 på NRK onsdag kveld.

Temaet var norsk kjøtteksport til utviklingsland, som Nationen har belyst. Av rundt 400 tonn sauekjøtt som er eksportert fra Norge så langt i år, har om lag 120 tonn gått til Afghanistan.

– Det er ikke greit å selge subsidiert sauekjøtt og forstyrre handelsbalansen til et av verdens fattigste land, sier Dale.

Dobbeltmoral

Landbruksministeren anklaget bondeorganisasjonene for dobbeltmoral under radiodebatten på NRK. Han viste til at organisasjonene i andre sammenhenger krever sterkt norsk tollvern og strenge importbegrensninger.

– Det henger ikke i hop og er en dobbeltmoral som er sjelden å oppleve, sa Dale.

Nå kaller han bondeorganisasjonene og resten av landbrukets omsetningsråd inn til møte i departementet. Han varsler konsekvenser dersom eksporten av subsidiert norsk sauekjøtt til utviklingsland ikke stanser opp.

– Hvis ikke jordbruket selv innser at denne situasjonen er uholdbar, vil det bli mindre adgang til å skrive ut omsetningsavgift, sier han.

Prisdumping

Omsetningsrådet godkjente ifølge Nationen bruk av ekstra frysefradrag på inntil 30 prosent ved hjelp av omsetningsavgiften som bøndene betaler. Det ga opp mot 19,50 kroner per kilo i priskutt. Nå kommer anklagene om prisdumping.

– Hvis det er eksport til dumpingpriser til utviklingsland, så er vi kritiske til det. Det er svært ødeleggende for lokale markeder og bønder i utviklingsland å konkurrere med billig importkjøtt, sier leder Anna Karlsson i miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire til Nationen.

Bondelagets leder Lars Petter Bartnes mener praksisen er uheldig, mens Småbrukarlagets leder Merete Furuberg kaller det hele «uhørt og uetisk».

Overproduksjon

Det er Noridane Foods AS, der bondeeide Nortura eier to tredeler av aksjene, som har eksportert sauekjøtt til Afghanistan. I Dagsnytt 18 ble Norturas Kjell Rakkenes spurt om synes dette er greit.

– Så lenge eksporten skjer innenfor reglene som gjelder, så er det greit, svarte Rakkenes. Han tilføyde at eksporten til Afghanistan må ses i et større perspektiv og viste til at 3.500 tonn sauekjøtt var på lager ved inngangen til året.

Rakkenes og Nortura mener regjeringen må gjøre noe med overproduksjonen av sauekjøtt. Bondelagets Lars Petter Bartnes var inne på det samme og krevde kutt i investeringsstøtten, som landbruket også tidligere har kritisert regjeringen for.

Ifølge Nationen er det så langt i år innvilget 35 millioner kroner i investeringsstøtte til 76 sauefjøs, selv om det produseres langt mer kjøtt enn norske forbrukere svelger unna. Landbruksministeren mener dette er en avsporing.

– Det er i år bare gitt investeringsstøtte til ett sauefjøs med i alt 90 sauer, som ikke allerede er i drift, sier han.

