Politimann som skjøt 36-åring, gjorde ikke noe ulovlig

Vel fire måneder etter skyteepisoden har Spesialenheten kommet med sin avgjørelse i saken: Verken politimannen som skjøt eller makkeren hans blir straffet, melder NRK.

Politimannen sto «overfor en umiddelbar trussel om å bli skutt», ifølge Spesialenheten. Fordi situasjonen «ikke kunne vært avverget ved lempeligere midler», faller den innunder nødvergeparagrafen i straffeloven, fastslår Spesialenheten.

Mannen som ble skutt i foten, har i ettertid fortalt både i intervju med Spesialenheten og NRK at planen hans var å bli skutt og drept av politiet ved å true dem med et våpen.

Han sier han er glad for at politiet ikke straffes.

– Jeg har hele tiden ment at det ikke var noe å utsette på politiets reaksjon i saken. Med tanke på den dårlige samvittigheten jeg har hatt, er jeg glad for at den delen er avgjort for politimennene sin del, sier han.

