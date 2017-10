innenriks

Bane Nor opplyser at det er stengt for togtrafikk mellom Ringebu og Vinstra på Dovrebanen. I tillegg er det full stopp mellom Egersund og Moi på Sørlandsbanen. Begge skyldes problemer med strømtilførselen.

Bane Nor arbeider med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta.

NSB opplyser at kunder må regne med forsinkelser på Sørlandsbanen og at de her arbeider med å organisere alternativ transport.

Det var VG som først meldte om saken.

(©NTB)